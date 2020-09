Messina in lutto, Paolo non ce l’ha fatta: il ragazzo è morto a 28 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ un risveglio triste per la città di Messina. Paolo Chillé, il 28enne che lottava da alcuni anni contro una forma rara di tumore non ce l’ha fatta. Paolo è morto ieri, circondato dalla sua famiglia e dai tantissimi amici che gli hanno voluto bene. Messina piange Paolo Chillé Nei mesi scorsi la città aveva … L'articolo Messina in lutto, Paolo non ce l’ha fatta: il ragazzo è morto a 28 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

umbriajournal_ : Lutto a Orvieto, muore Gioacchino Messina, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio -

Profondo cordoglio in tutta la città di Orvieto alla notizia della morte improvvisa di Gioacchino Messina, 67 anni, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Messina, alla guida dell' ...

