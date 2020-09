Matrimonio Coronavirus | per un solo positivo in 100 vanno in quarantena (Di lunedì 7 settembre 2020) Notizie Matrimonio Coronavirus. Una persona prende parte ad una cerimonia nuziale e poi risulta positivo al Covid. Sposi e tanti invitati isolati. Un uomo ha preso parte ad un Matrimonio ma il Coronavirus lo aveva infettato. E questo ha comportato una sgradita sorpresa tanto per gli sposi quanto per tutti gli altri, numerosissimi invitati al … L'articolo Matrimonio Coronavirus per un solo positivo in 100 vanno in quarantena è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Coronavirus, partecipa a un matrimonio e poi risulta positivo: 100 invitati in quarantena a Foggia - serenel14278447 : Coronavirus, partecipa a un matrimonio a Foggia e poi risulta positivo: sposi e 100 invitati in qua… - madliber : Coronavirus, partecipa a un matrimonio a Foggia e poi risulta positivo: sposi e 100 invitati in qua… - notizieoggi24 : Coronavirus, un positivo a Foggia al matrimonio: 100 invitati in quarantena #Coronavirus - malinca73 : RT @rep_bari: Coronavirus, partecipa a un matrimonio a Foggia e poi risulta positivo: sposi e 100 invitati in quarantena [aggiornamento del… -