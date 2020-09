Mancini: «Sensi ha giocato benissimo ma Jorginho e Verratti sono fondamentali» (Di lunedì 7 settembre 2020) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato a Rai Sport di alcuni azzurri presenti in ritiro Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nelle ore precedenti alla sfida di Nations League contro l’Olanda. Ecco le sue dichiarazioni: D’AMBROSIO E DI LORENZO – «sono tutti e due freschi, quindi non credo che cambi molto alla fine. La scelta è stata presa, ma devo ancora comunicarla ai ragazzi». RUOLO DI REGISTA – «Devo dire che Sensi contro la Bosnia ha giocato benissimo, al di là del gol, nonostante tornasse dopo tanti mesi. Poi è chiaro che Jorginho in quel ruolo, come Verratti e tutti i giocatori di grande ... Leggi su calcionews24

internewsit : Mancini: 'D'Ambrosio titolare? Italia, scelta presa. Sensi benissimo' - - passione_inter : Italia, Mancini elogia Sensi: 'Ha giocato benissimo contro la Bosnia'. E su D'Ambrosio... - - FcInterNewsit : Italia, Mancini: 'Sensi contro la Bosnia ha giocato benissimo. Di Lorenzo o D'Ambrosio? La scelta è stata presa' - pedelinilore86 : @leolambretta59 @Stonekey3 @NoahM21366026 @Inter_Rompi @NoahK91076911 @Ferdi_Fe27 @gianpy_italy @inter_alcolica… - segnaleorario : Oriali (massima stima, interista vero) dovrebbe lasciare l'incarico della Nazionale. Sia perché di casi come Sensi… -