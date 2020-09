L'Italia vince in Olanda per 1-0, decide Barella (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Dopo il passo falso con la Bosnia, l'Italia torna subito a sorridere imponendosi 1-0 ai danni dell'Olanda nella seconda giornata di Nations League. Alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam decide un colpo di testa di Barella, che permette agli azzurri di prendersi il primo posto solitario del girone. Convincente la prestazione della formazione di Roberto Mancini, sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale, in particolare ottimi segnali dai più giovani, con il buon debutto di Locatelli. Preoccupazione invece per Zaniolo, uscito per infortunio al ginocchio (il sinistro, non quello operato qualche mese fa), di cui ne andranno valutate le condizioni. Ottima la prima parte di gara giocata dagli azzurri, che creano tanto e vanno più volte vicino al gol. La prima grande chance con Zaniolo, ... Leggi su agi

