LG Wing sfida i pieghevoli con un perno (Di lunedì 7 settembre 2020) È ufficiale il nome del nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana che sarà presentato il 14 settembre, LG Wing inaugura una nuova serie di dispositivi nell’ambito di Project Explorer.Dopo Motorola con il Razr, anche LG torna al passato per il futuro dei suoi smartphone. Simile all’LG VX9400 che Tony Stark ha utilizzato in Iron Man del 2008, Wing presenta uno schermo anteriore che ruota di 90° e si solleva per rivelare un secondo schermo sottostante.La forma di Wing è innegabilmente unica quando è aperta, ma la cosa fantastica è che è ancora uno smartphone normale quando è chiuso. Non viene fornito con un corpo spesso o uno spazio insolito (come il Galaxy Fold).Galaxy Fold, se lo pieghi troppo spesso si spezzaLG Wing apre una nuova eraCosì come ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #LGWing sfida i pieghevoli con un perno -

Ultime Notizie dalla rete : Wing sfida LG punta sugli smartphone innovativi: Wing sarà il primo. Logo e data di annuncio HDblog Foiling Week #Saili4Chico dal 17 al 20 settembre a Malcesine e ad Arco

Tornano le regate, il Gurit Forum e L'Expo & Trials, l’esposizione di barche volanti con prove in acqua. L’unica edizione del 2020 di Foiling Week omaggia Chico Forti, la sua famiglia e le organizzazi ...

LG punta sugli smartphone innovativi: si parte con Wing il 14 settembre

Emergere in un mercato smartphone sempre più ricco di proposte, ma al momento tutt'altro che in crescita in termini di vendite, è una sfida difficile per qualsiasi azienda del settore. LG prova ad ela ...

Tornano le regate, il Gurit Forum e L'Expo & Trials, l’esposizione di barche volanti con prove in acqua. L’unica edizione del 2020 di Foiling Week omaggia Chico Forti, la sua famiglia e le organizzazi ...Emergere in un mercato smartphone sempre più ricco di proposte, ma al momento tutt'altro che in crescita in termini di vendite, è una sfida difficile per qualsiasi azienda del settore. LG prova ad ela ...