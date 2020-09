Lazio, Romulo: «I tifosi mi chiedono di tornare» (Di lunedì 7 settembre 2020) Romulo ha parlato del suo legame con il mondo biancoceleste Romulo, esterno destro che ha vestito anche la maglia della Lazio e attualmente svincolato, in una intervista a Espn Brasile ha parlato del suo futuro e del suo rapporto col mondo biancoceleste. «Sto ricevendo proposte molto interessanti dalla serie A, le stiamo studiando con calma con il mio agente. Ci sono quattro o cinque possibilità, incluso un top club italiano. Anche due grandi club brasiliani stanno parlando con il mio agente. Volevo rimanere in Italia per le proposte, ma ascolterò anche la mia famiglia. Lazio? I tifosi mi chiedono sempre di tornare perché abbiamo vinto un titolo. Abbiamo fatto la storia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

VaiCorTANGO : RT @LazionewsEu: #Romulo: “I tifosi della #Lazio mi chiedono di tornare, insieme abbiamo fatto la storia” #sslazio #ForzaLazio #Calciomerc… - LazionewsEu : #Romulo: “I tifosi della #Lazio mi chiedono di tornare, insieme abbiamo fatto la storia” #sslazio #ForzaLazio… - AquilottoEddy : Magari tornassi @romulocdr ???? #Romulo #Lazio #Calciomercato - romulocdr : Ho detto la verità ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Romulo Lazio, Romulo: "I tifosi mi chiedono sempre di tornare. Futuro? Tra Serie A e Brasile" La Lazio Siamo Noi Romulo: “Consiglio Pato per i viola. Chiesa esterno tutta fascia è fuori ruolo”

L’ex giocatore della Fiorentina non smette di ribadire il suo amore per Firenze, e offre anche alcuni consigli ai dirigenti gigliati L’ex viola Romulo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio ...

Lazio, l’ex Romulo: «Mi vuole anche il Monza»

L’ex brasiliano della Lazio svela una opzione intrigante per il futuro. L’ex Lazio Caldeira Romulo ha parlato negli studi di Sportitalia del futuro dell’allenatore dell’Inter Conte e del compagno di s ...

L’ex giocatore della Fiorentina non smette di ribadire il suo amore per Firenze, e offre anche alcuni consigli ai dirigenti gigliati L’ex viola Romulo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio ...L’ex brasiliano della Lazio svela una opzione intrigante per il futuro. L’ex Lazio Caldeira Romulo ha parlato negli studi di Sportitalia del futuro dell’allenatore dell’Inter Conte e del compagno di s ...