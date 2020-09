Kolarov al CONI: al via la prima parte delle visite mediche del serbo (Di lunedì 7 settembre 2020) Aleksander Kolarov è arrivato pochi minuti fa al CONI per iniziare l’iter delle viste mediche: domani la firma sul contratto Aleksander Kolarov è arrivato pochi minuti fa al CONI per ottenere l’idoneità sportiva e iniziare l’iter delle visite mediche. Dopo l’arrivo all’aeroporto di Linate e una breve sosta in hotel, il serbo si è diretto quindi al CONI. Domani completerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Kolarov al Coni, iniziato l'iter di visite e idoneità prima della firma con l'Inter - likeposoup : RT @luca_leoni1: #Kolarov arrivato per l'idoneità al #CONI. Domani viste all'#Humanitas. #Inter @DiMarzio - likeposoup : RT @fcin1908it: FCIN1908 - Inter, cominciate le visite mediche al Coni per Kolarov - - MarisciaFox : RT @VittoRoto: Dopo qualche ora di riposo in hotel, #Kolarov è arrivato al CONI per sostenere la prima parte delle visite mediche. [Di Mar… - Mimmo_Interista : FCIN1908 – Inter, cominciate le visite mediche al Coni per Kolarov -