Juve | perché Suarez in Spagna è comunitario e in italia no?

Liga e Serie A sono due campionati che giocano le stesse competizioni Uefa, ma lo status del calciatore cambia. È normale? È giusto? Vi spieghiamo perché.

In Liga Luis Suarez è considerato un cittadino comunitario. In Serie A no. Non ci sembra granché corretto, e stupisce il fatto che la Uefa permetta una differenza tanto sostanziale, ed evidentemente molto favorevole alla Liga, in due campionati che giocano le stesse competizioni internazionali.

