Italiano ucciso in Colombia per un cellulare (Di lunedì 7 settembre 2020) Medellin, il 39enne di Cesena dirigeva una raffineria d'oro. Aggredito in casa con la moglie, la colluttazione coi banditi, poi gli spari Leggi su quotidiano

xswagmasta : Ha parlato in italiano Ma il suo niente, ciao mi ha ucciso ???? - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: Soprattutto oggi è giusto ricordare Fabrizio #Quattrocchi, ucciso dai terroristi in maniera vile in Iraq. Mi vengono anc… - daffy6561 : @matteosalvinimi - bettyboop2427 : @matteosalvinimi Come mai se la vittima non è italiano “doc” ma un giovane straniero integrato, educato, lavoratore… - azzurro1984 : @matteosalvinimi Che fai? Non dici niente del povero ragazzo massacrato ed ucciso da 4 truzzi cafoni bastardi? Non… -