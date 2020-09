Infortunio Zaniolo, il problema non è al ginocchio già operato (Di lunedì 7 settembre 2020) Infortunio Zaniolo – Sono ore di ansia per le condizioni di Zaniolo. Si sta giocando la partita valida per la Nations League, in campo Olanda e Italia. La squadra di Mancini passa in vantaggio con Barella, ma c’è preoccupazione per il calciatore della Roma. Il giocatore della Nazionale è uscito dal campo scuro in volto, al suo posto è entrato Kean. E’ ancora troppo presto per sbilanciarsi, la nota positiva è che il problema non riguarda il ginocchio operato solo qualche mese fa. Zaniolo è reduce da un bruttissimo Infortunio e quindi serviranno degli approfondimenti per un aggiornamento definitivo. Gol Barella, che azione fantastica degli azzurri! Il vantaggio è meritato VIDEOL'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

