Gravissimo lutto per Enrico Papi, pochi giorni dopo la festa. L’addio da brividi (Di lunedì 7 settembre 2020) Enrico Papi colpito da un grave lutto in famiglia. Il triste annuncio è arrivato dallo stesso conduttore, attualmente in onda con due trasmissioni su Tv8 (‘Vite da copertina’ che conduce insieme a Rosanna Cancellieri e ‘Guess my age – indovina l’età’), sul suo profilo Instagram. Un messaggio di addio in cui saluta pubblicamente mamma Luciana, la stessa che pochi giorni prima aveva celebrato sempre a mezzo social. Solo 4 giorni fa, infatti, la signora aveva spento 81 candeline ed Enrico Papi l’aveva festeggiata con un tenero selfie mamma e figlio e parole d’amore: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il ... Leggi su caffeinamagazine

