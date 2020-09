G8: caso no global Vecchi, nuova udienza in ottobre a Angers (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Il caso Vincenzo Vecchi, il no global italiano latitante da 8 anni e che era ricercato per i fatti del G8 di Genova del 2001 e arrestato in Francia, torna di attualità. La prossima udienza della Corte di Appello di Angers, secondo quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe svolgersi il 2 ottobre. L’udienza fa seguito alla decisione del 18 dicembre 2019 della Corte di Cassazione francese che aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Rennes che il 15 novembre aveva deciso la scarcerazione di Vincenzo Vecchi che era stato arrestato in Francia nell’agosto del 2019. La Corte di Appello di Rennes aveva ritenuto che la procedura nei confronti di Vecchi fosse nulla in quanto ... Leggi su calcioweb.eu

L’arte contemporanea in città riparte dall’Officinacento5, in viale Lecco 105 a Como. Tablinum Cultural Management ha organizzato una mostra internazionale intitolata “GlobArt” che si terrà presso lo ...

Nvidia: tutte le novità di RTX Global Illumination (RTXGI), per giochi con una grafica sempre migliore

Nei mesi scorsi Nvidia ha introdotto RTX Global Illumination (RTXGI), un SDK che consente agli sviluppatori di giochi di integrare nei primi titoli un'illuminazione globale in ray tracing in tempo rea ...

