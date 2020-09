Francesco Totti torna nella Roma, Friedkin lo fa lavorare con un grande campione (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesco Totti, il mito della Roma, sta per tornare. E con un ruolo da protagonista. Il primo colpo di Dan Friedkin, nuovo patron giallorosso, sarebbe proprio questo: l’ex “pupone”, la bandiera più rappresentativa del club, con un nuovo posto di spicco in società. Negli ultimi giorni, spiega il sito Romanews.eu, i contatti tra la nuova presidenza e lo storico numero 10 sono aumentati. Entro fine mese dovrebbe arrivare l’intesa, scritta nero su bianco. “Tornerò alla Roma a tempo debito“, aveva detto qualche giorno fa a Repubblica Totti, con tanto di caloroso benvenuto a Friedkin. Dan e Ryan Friedkin sbarcheranno entro il fine ... Leggi su velvetgossip

