Fisco, entrate in calo nei primi sette mesi del 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-luglio, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 230.948 milioni, segnando una riduzione di 19.195 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-7,7%). La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. A luglio le entrate tributarie hanno registrato una variazione negativa di 5.212 milioni (-10,5%) che deriva dall’andamento delle imposte dirette (-3.068 milioni, -9,3%) e di quelle imposte indirette (-2.144 milioni, -12,6%). Le imposte dirette ammontano a 138.204 milioni, con un incremento di 2.371 milioni (+1,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il gettito Irpef si è attestato a 105.515 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

