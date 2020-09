De Luca: “In Campania scuole aperte il 24 settembre” (Di lunedì 7 settembre 2020) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha comunicato con un post su Facebook che le scuole riapriranno il 24 settembre. La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati di recente. Si è verificato, dopo una valutazione attenta della situazione, il permanere di criticità che rendono necessario prendere altri 10 giorni di tempo per conseguire elementi di maggiore tranquillità. Sul piano sanitario si è deciso di rendere obbligatorio lo screening a tutto il personale scolastico. Si è approvato un piano straordinario di affiancamento ai medici di medicina generale e di esecuzione dei tamponi con risultati entro le ... Leggi su ilnapolista

