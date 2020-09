Covid, svelato meccanismo grave malattia infiammatoria bimbi (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 set. (Adnkronos Salute) - Scoperto il meccanismo che scatena una grave risposta infiammatoria nei bimbi con Covid-19. In uno studio pubblicato su 'Cell', i ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - in collaborazione con colleghi del Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia - fanno luce su una malattia infiammatoria sistemica chiamata Mis-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), causata nei piccoli dall'infezione da coronavirus Sars-CoV2 e inizialmente confusa con la malattia di Kawasaki. Il lavoro apre la strada a test specifici per la diagnosi precoce e a trattamenti mirati. All'inizio della pandemia da Sars-CoV-2, ricordano dall'ospedale pediatrico della Santa Sede, i bambini ... Leggi su liberoquotidiano

carlo_centemeri : #Covid, svelato meccanismo grave malattia infiammatoria bimbi #uomo #medici #farmaci #ricerca #salute #medicina… - StartMagNews : Che cosa ha svelato Agostino Miozzo, coordinatore del Cts che sta gestendo l’emergenza Covid, sul piano pandemico (… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid svelato Covid, svelato meccanismo grave malattia infiammatoria bimbi Adnkronos ‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè: annuncio a sorpresa

‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè che sta per nascere: annuncio a sorpresa sui social, ecco di chi si tratta e tutti i dettagli. ‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela così il nome ...

Covid, Bambino Gesù svela meccanismo grave malattia infiammatoria bimbi

Scoperto il meccanismo che scatena una grave risposta infiammatoria nei bimbi con Covid-19. In uno studio pubblicato su 'Cell', i ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - in collabo ...

‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela il nome del bebè che sta per nascere: annuncio a sorpresa sui social, ecco di chi si tratta e tutti i dettagli. ‘Tommaso’, l’amatissima coppia svela così il nome ...Scoperto il meccanismo che scatena una grave risposta infiammatoria nei bimbi con Covid-19. In uno studio pubblicato su 'Cell', i ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - in collabo ...