Covid, nuovi casi a Monte di Procida: l'annuncio del sindaco

Monte di Procida (Na) – Salgono i casi positivi al Covid nell'area flegrea. A Monte di Procida si registrano tre nuovi contagi. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino, Peppe Pugliese. "Dei tre – spiega Pugliese – due sono asintomatici ed uno presenta sintomi". "A lui – chiarisce il sindaco – e agli altri concittadini contagiati va tutta la mia vicinanza, insieme all'abbraccio della comunità di Monte di Procida, nonché i miei più sinceri auguri di una pronta guarigione". "Un altro soggetto contagiato è un rientro dall'estero: si è sottoposto al tampone ...

