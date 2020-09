Covid a Baronissi, due tamponi positivi: l'annuncio del sindaco (Di lunedì 7 settembre 2020) Covid-19, un caso positivo a Giffoni Sei Casali: l'annuncio del sindaco 7 settembre 2020 Covid in Cilento: ancora contagi a Caselle in Pittari ed a Castellabate 7 settembre 2020 Ancora Covid in ... Leggi su salernotoday

zazoomblog : Baronissi sesto caso di Covid-19: donna in ospedale - #Baronissi #sesto #Covid-19: #donna - salernonotizie : Baronissi: altro caso positivo al Covid, è il sesto. La nota del Sindaco - ottopagine : Covid: ancora un contagio a Baronissi, positiva una donna #Baronissi - salernonotizie : Covid: ragazza positiva a Baronissi: contagiata da giovani provenienti dalla Sardegna - ottopagine : Covid a Baronissi: salgono a 5 i casi in città #Baronissi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Baronissi Covid a Baronissi, due tamponi positivi: l'annuncio del sindaco SalernoToday Covid a Baronissi, il sindaco: altri 2 positivi in città ricoverati in ospedale

Due cittadini residenti, di nascita Ucraini, sono risultati positivi al tampone covid: un uomo e una donna. Non sono parenti ne’ conviventi, entrambi ricoverati all’ospedale “Fucito”. L’Asl, che ha co ...

Trump comunica gli accordi presi col presidente serbo: ma la sua espressione lo tradisce

Coronavirus, 4 persone in quarantena nel salernitano: 3 rientravano da Malta Quattro persone in quarantena a Baronissi, Comune in provincia di Salerno, per aver avuto contatti con una persona positiva ...

Due cittadini residenti, di nascita Ucraini, sono risultati positivi al tampone covid: un uomo e una donna. Non sono parenti ne’ conviventi, entrambi ricoverati all’ospedale “Fucito”. L’Asl, che ha co ...Coronavirus, 4 persone in quarantena nel salernitano: 3 rientravano da Malta Quattro persone in quarantena a Baronissi, Comune in provincia di Salerno, per aver avuto contatti con una persona positiva ...