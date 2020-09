Coronavirus in Campania, i dati del 6 settembre: 218 nuovi positivi (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 6 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 218 nuovi positivi su 4.262 tamponi effettuati. Sono 218 i positivi del giorno al Coronavirus in Campania su un totale di 4.262 tamponi complessivi. Il totale dei positivi sale a 8.128 su 459.140 tamponi. Nessuna vittima registrata, ma le persone ricoverate in … Leggi su 2anews

