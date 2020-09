Coronavirus, firmato il Dpcm fino al 7 ottobre. Stadi e discoteche restano chiusi. Possibile il ricongiungimento per le coppie internazionali (Di lunedì 7 settembre 2020) discoteche e Stadi restano chiusi. Nel giorno in cui i nuovi contagi calano per la seconda volta consecutiva – ma con meno della metà dei tamponi rispetto a venerdì – il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Dpcm che proroga le misure anti-Coronavirus fino al 7 ottobre. Poche le novità, tra cui la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, con l’autocertificazione di chi viene da Paesi finora ‘off limits’ che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha “una stabile relazione affettiva”. L’autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che er… - Agenzia_Ansa : Il nuovo dpcm sulla fase 3 che sarà firmato oggi dal presidente del Consiglio dovrebbe ricalcare le indicazioni di… - rtl1025 : Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle misure per l'emergenza… - occhio_notizie : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, discoteche e stadi restano chiusi fino al 7 ottobre - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il Dpcm fino al 7 ottobre. Stadi e discoteche restano chiusi. Possibile il ricongiungimento pe… -