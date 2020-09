Contributi Inps sospesi 2020: quando si comincia a pagare e come fare (Di lunedì 7 settembre 2020) A causa del continuo contagio da Coronavirus nel nostro Paese, il Governo ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l’obbligo da parte di aziende e lavoratori autonomi di versare i Contributi obbligatori all’Inps. Tale decisione è stata adottata, dapprima con il cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), e successivamente con il cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020). Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, in seguito, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020. Fanno eccezione i ... Leggi su leggioggi

Claudio_DjTony : RT @LavoroFisco: Regime forfetario con basso reddito: chi può dedurre i contributi INPS? - LavoroFisco : Regime forfetario con basso reddito: chi può dedurre i contributi INPS? - GiandomenicoFu3 : @GiorgioMessina_ @classcnbc @matteosalvinimi @Ambrosetti_ VAI A LAVORARE BARBONE. 5.000.000 immigrati oggi stanno l… - Andy769468035 : @MediasetTgcom24 Meglio accogliere 'ospiti' per futuri contributi INPS.. - seb5113910 : RT @Andunedhel: @b_baolo Epperò è una cosa logica. Se sei in malattia e l'INPS paga stipendio e contributi, l'azienda non può usufruire del… -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi Inps Contributi Inps sospesi 2020: quando si comincia a pagare e come fare LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Decreto agosto: nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessi ...

"Altro che semplificare. Lo Stato mette una tassa sulle gare di appalto"

Gian Maria De Francesco - Dom, 06/09/2020 - 08:25 Altro che semplificazioni ma una nuova tassa da pagare. Così Enrico Zanetti, dottore commercialista ed ex viceministro dell'Economia, commenta, l'arti ...

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessi ...Gian Maria De Francesco - Dom, 06/09/2020 - 08:25 Altro che semplificazioni ma una nuova tassa da pagare. Così Enrico Zanetti, dottore commercialista ed ex viceministro dell'Economia, commenta, l'arti ...