C'è un quinto giovane su cui stanno indagano gli inquirenti per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ammazzato di botte per aver difeso un amico. Colleferro, Willy ucciso di botte dal branco: c'è un quinto indagato In carcere sono già finiti quattro giovani, di età compresa tra i 22 e i 26 anni, i …

HuffPostItalia : Willy ucciso di botte a 21 anni, a Colleferro, perché aveva difeso un amico. Arrestati 4 giovani - TeresaBellanova : L'altra sera a #Colleferro, provando a sedare una rissa, Willy è stato ucciso, massacrato di botte. Le mie condogli… - Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - iolo97 : Quando l’umanità perde la propria umanitá. Riposa in pace Willy , giustizia sarà fatta. #WillyMonteiroDuarte… - marcellini63 : @matteosalvinimi Il povero Willy era di Paliano non di Colleferro..... ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro Willy Willy Monteiro, l'ira degli amici: «I fratelli Bianchi erano furie, lo sapevano tutti. Non doveva accadere» Il Messaggero Willy Monteiro, l'ira degli amici: «I fratelli Bianchi erano furie, lo sapevano tutti. Non doveva accadere»

Willy Monteiro, Colleferro fatica a riprendersi dopo le follie nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, 21 anni, è stato colpito a calci e pugni, anche in testa, fino a rimanere esanime sull'asf ...

Omicidio di Willy, Zingaretti: «Voleva fare il cuoco. Gli intitoleremo un alberghiero»

«Willy voleva fare il cuoco, oggi ce lo racconta sua madre. Tutti noi piangiamo questo ragazzo generoso, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia. Intitoleremo a Willy un istituto alberghiero del Laz ...

