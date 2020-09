Colleferro, c’è un quinto indagato per l’omicidio di Willy Duarte. Gli investigatori: “Nessuna implicazione razziale” (Di lunedì 7 settembre 2020) C’è un quinto indagato per l’omicidio di Colleferro. Mentre due dei quattro presunti assassini negano di aver partecipato al pestaggio che ha portato alla morte del 21enne Willy Monteiro Duarte. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica nella cittadina a sud di Roma. La quinta persona coinvolta è un coetaneo dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi e di Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, fa parte dello stesso gruppo e guidava l’auto sulla quale viaggiavano i quattro aggressori. Ma, come spiegano gli investigatori a Ilfattoquotidiano.it, “non ci sono gli estremi per l’arresto vista l’assenza di testimonianze univoche sul suo coinvolgimento”: in ... Leggi su ilfattoquotidiano

