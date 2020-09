CdS, Palliggiano: "Callejon come Cavani, senza squadra per problema ingaggio" (Di lunedì 7 settembre 2020) Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport ed esperto di calcio spagnolo, è intervenuto per parlare anche di José Maria Callejon a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Penso che Callejon a ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS, Palliggiano: 'Callejon come Cavani, senza squadra per problema ingaggio' -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Palliggiano CdS, Palliggiano: "Callejon ancora senza squadra? Ha il problema dell'ingaggio. Su Messi..." GonfiaLaRete