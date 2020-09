Campania, il governatore De Luca indagato per falso e abuso d’ufficio (Di lunedì 7 settembre 2020) NAPOLI – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, e’ indagato dalla procura di Napoli per truffa e abuso d’ufficio. Leggi su dire

MediasetTgcom24 : Il governatore Vincenzo De Luca indagato per l'assunzione di quattro suoi autisti #deluca - Corriere : Campania, indagato il governatore De Luca: «Vigili promossi a membri del suo staff in Regione» - pdnetwork : Ogni giorno Salvini pubblica foto di piazze piene. Peccato che l'Ipsos abbia pubblicato un sondaggio sulle elezio… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Il governatore Vincenzo De Luca indagato per l'assunzione di quattro suoi autisti #deluca - cav_errante_ : RT @Libero_official: Vincenzo #DeLuca indagato: 'Falso e truffa, ha favorito i suoi 4 autisti'. Bomba sul governatore #Pd prima delle regio… -