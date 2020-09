Calcio, la sottosegretaria Zampa la spara grossa: «A ottobre Inter-Milan con il pubblico a San Siro» (Di lunedì 7 settembre 2020) Va bene il ritorno allo studio. E di quello allo stadio ne vogliamo parlare? Già, ci piaccia o meno, siamo una Repubblica fondata anche sul pallone. Del resto, è ai tempi dei Romani che funziona la formula del panem et circenses. Specie quando chi governa sente rintocchi sinistri e ha bisogno di dirottare altrove l’attenzione dei governati. Così ci prova Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, a fornirci un anticipo del salto di qualità nella strategia dell’annuncite da parte del governo: il Calcio come arma di distrazione di massa. Zampa: «È possibile se ci comportiamo bene» Il campionato di serie A comincia il prossimo 20 settembre e Palazzo Chigi non fa mistero di guardare a metà ottobre per ri-accogliere il ... Leggi su secoloditalia

