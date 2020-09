Cagliari. Bonus nidi gratis: domande entro il 25 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Ripartiti in 8 mensilità, per l’anno 2020 ammontano rispettivamente a 1.645,22 (per ISEE tra O e 30.000 euro), a 1.340,79 (per ISEE tra 30.000,01 e 40.000 euro) e a 822,61 euro (per ISEE maggiori di 40.000 euro) i contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati convenzionati con il Comune di Cagliari, per i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi. La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata entro e non oltre venerdì 25 settembre 2020, da uno dei genitori tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.Cagliari.it. ... Leggi su laprimapagina

Comune_Cagliari : Bonus nidi gratis: domande entro il 25 settembre Avviso del Comune e modulistica per fare domanda di contributo per… - rocchigno70 : @nicolabellini75 Il Cagliari ha offerto 8 milioni + 2 bonus ma il Milan ha dato picche, vuole almeno 10/12 milioni,… - ndl00 : #Fazio ad un passo dal #Cagliari, alla #Roma entreranno 2,5 milioni più 500.000 euro di bonus. - HyboriaLeague : RT @enzolampard: #Fazio lascia la #Roma e si accasa al #Cagliari a titolo definitivo per 2,5M + 500mila di bonus #Calciomercato - sportli26181512 : Cagliari, in chiusura la trattativa per Fazio: le news di calciomercato: Il difensore argentino sempre più vicino a… -