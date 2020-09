Berrettini-Rublev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Matteo Berrettini affronterà Andrey Rublev, in occasione degli ottavi di finale degli Us Open 2020. Grande occasione per l’azzurro classe ’96, il quale potrà provare a usufruire della sorprendente eliminazione di Novak Djokovic per offrire qualcosa in più in vista di un potenziale grande traguardo. La disputa si svolgerà oggi, lunedì 7 settembre, come terzo match a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Cornet-Pironkova), dunque non prima delle ore 21.30. La copertura televisiva è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), con live streaming su Eurosport Player e diretta testuale su Sportface.it. Leggi su sportface

