Bambini abusati (molti), bambini salvati (pochi), e noi (Di lunedì 7 settembre 2020) In California, stanno varando una deroga alla legge che considera illegali i rapporti sessuali tra adulti e minorenni: il senatore e attivista Lgbt Scott Wiener (che in passato ha fatto derubricare da delitto a contravvenzione la trasmissione consapevole dell'HIV), ha proposto la legge SB 145. Attualmente chi ha rapporti erotici con minori viene automaticamente schedato tra i predatori sessuali. Solo in caso di rapporti vaginali il giudice può - secondo le circostanze - disporre che la schedatura non avvenga. La nuova legge prevede che invece, anche in caso di rapporti orali, anali o altro, sarà sempre il giudice a ordinare la schedatura dell'adulto, solo se lo ritiene opportuno, se la vittima ha un'età compresa tra i 14 e i 17 anni e la differenza di età tra l'autore del reato e la vittima è inferiore a 10 anni. La nuova normativa presumibilmente ... Leggi su panorama

Don Fortunato Di Noto, la denuncia del prete "cacciatore di maniaci": "Donne pedofile, una notevole crescita"

Don Fortunato Di Noto, classe 1963, ha festeggiato lo scorso 3 settembre il 29mo anno di sacerdozio, vissuto combattendo contro la pedofilia. Presidente dell'associazione Meter Onlus, che ha fondato n ...

Don Fortunato Di Noto, classe 1963, ha festeggiato lo scorso 3 settembre il 29mo anno di sacerdozio, vissuto combattendo contro la pedofilia. Presidente dell'associazione Meter Onlus, che ha fondato n ...