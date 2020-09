Appartamenti turistici vuoti causa Covid, una soluzione (Di lunedì 7 settembre 2020) Ho lanciato questo week end la piattaforma AbiToscana.com per mettere in contatto chi ha Appartamenti solitamente destinati ad uso turistico e adesso vuoti a causa del Covid con chi ne ha bisogno per un periodo di tempo limitato, come ad esempio i genitori single, ma non solo. Quasi 20mila famiglie (18.576) in Toscana tra aprile e maggio 2020 hanno fatto domanda per avere un aiuto a pagare il canone di locazione, a seguito della diminuzione o della perdita di lavoro (Dati Sunia). Il caro affitti è una delle prime cause di crisi per le famiglie e non solo. Su GenGle, associazione nazionale genitori single, abbiamo sempre necessità di trovare un alloggio per quei genitori che hanno interrotto la convivenza con il coniuge e hanno bisogno di una sistemazione temporanea e non troppo ... Leggi su huffingtonpost

