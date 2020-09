Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ospedale Charité di Berlino ha scritto in un comunicato stampa che Alexei Navalny, l’oppositore russo ricoverato in Germania, non è più in coma farmacologico e che le sue condizioni stanno migliorando. Navalny inoltre ora respira autonomamente senza l’ausilio di ventilatori Leggi su ilpost

ilpost : Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando - ItalyMFA : L’Italia esprime profonda inquietudine ed indignazione per l’identificazione da parte delle competenti autorità ted… - ilpost : Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino: lo ha detto il governo tedesco, in seguito a un nuovo test… - Segnale_Orario : RT @ilpost: Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando - mattdm12 : RT @ilpost: Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando -

Ha ragione chi sostiene che la storia di Alexei Navalny, il politico russo in coma da diciotto giorni dopo una tazza di tè avvelenato nell’aeroporto siberiano di Tomsk, a tremila chilometri da Mosca, ...

Mosca (Reuters) - Giovedì il Cremlino ha respinto le accuse secondo cui la Russia era stata responsabile dell'avvelenamento del politico dell'opposizione Alexei Navalny e ha affermato di non vedere mo ...

