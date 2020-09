Aic, Dossena sulla rinuncia di Tardelli: “È venuta a mancare la determinazione necessaria per sostenere il progetto” (Di lunedì 7 settembre 2020) “A malincuore prendo atto della rinuncia di Marco Tardelli alla candidatura per la presidenza di AIC (associazione italiana calciatori). Credo che a Marco, ultimamente, sia venuta a mancare quella determinazione necessaria per sostenere il progetto che intende riqualificare l’associazione stessa. Debbo inoltre pensare che sia venuta meno la condivisione di quei valori sui quali si deve poggiare la rifondazione. Ricordo che durante i nostri numerosi incontri abbiamo speso la nostra parola, affinché nella vita dell’associazione venissero introdotti concetti quali, trasparenza, legalità, comunicazione, coinvolgimento e, una più oculata gestione finanziaria“. Così Beppe Dossena ha parlato ... Leggi su sportface

