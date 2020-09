A novembre 10 milioni di dosi di vaccino anti Covid per l'Europa. Fabbriche all'opera (Di lunedì 7 settembre 2020) Una parte delle dosi del vaccino anti Covid potrebbe arrivare tra non molto. Tra fine settembre e inizio ottobre saranno ultimate le sperimentazioni del progetto di Oxford. Una volta che sarà arrivato l’ok dell’Ema, la distribuzione in Europa potrà partire. Le Fabbriche, intanto, hanno iniziato a produrlo. E se dovesse essere inefficace? “La spesa per lo sviluppo e le dosi prodotte in anticipo vorrebbe coperta in parte dai governi”, spiega Walter Ricciardi a Repubblica. Se le cose, invece, dovessero andare bene, l’obiettivo è arrivare a novembre con 10 milioni di dosi già pronte. In attesa dei risultati scientifici, le ... Leggi su huffingtonpost

