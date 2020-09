Voghera, aspiranti sindaco tutti d'accordo: no al biodigestore (Di domenica 6 settembre 2020) Una questione che va oltre l'ideologia e che ha messo d'accordo tutti i sei candidati sindaci di Voghera. Ieri pomeriggio in sala Zonca è stato sottoscritto un documento condiviso per esprimere la ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Voghera aspiranti Voghera, aspiranti sindaco tutti d’accordo: no al biodigestore Il Giorno Voghera, aspiranti sindaco tutti d’accordo: no al biodigestore

Una questione che va oltre l’ideologia e che ha messo d’accordo tutti i sei candidati sindaci di Voghera. Ieri pomeriggio in sala Zonca è stato sottoscritto un documento condiviso per esprimere la pro ...

Aspiranti sindaco tutti d’accordo: no al biodigestore

Una questione che va oltre l’ideologia e che ha messo d’accordo tutti i sei candidati sindaci di Voghera. Ieri pomeriggio in sala Zonca è stato sottoscritto un documento condiviso per esprimere la pro ...

Una questione che va oltre l’ideologia e che ha messo d’accordo tutti i sei candidati sindaci di Voghera. Ieri pomeriggio in sala Zonca è stato sottoscritto un documento condiviso per esprimere la pro ...Una questione che va oltre l’ideologia e che ha messo d’accordo tutti i sei candidati sindaci di Voghera. Ieri pomeriggio in sala Zonca è stato sottoscritto un documento condiviso per esprimere la pro ...