Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 7 al 11 settembre 2020: Niko umiliato sull’altare (Di domenica 6 settembre 2020) Nelle puntate dal 7 al 11 settembre 2020 della soap opera napoletana Un Posto al sole assisteremo ad un matrimonio mancato, dato che Susanna penserà bene di lasciare Niko sull’altare rifiutandosi di sposarlo. Possiamo immaginare la reazione del giovane deluso dal suo gesto, ma anche la soddisfazione di Angela che fino all’ultimo ha sperato che Susanna facesse un passo indietro. Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 7 al 9 settembre 2020: Niko umiliato sull’altare Lunedì 7 settembre 2020 – Le “novità” di Fabrizio: Fabrizio ritorna dal suo viaggio in Russia ... Leggi su anticipazioni

Tv Sorrisi e Canzoni

