"Servono cavie dal Sudamerica". Coronavirus, vaccino italiano: una sconvolgente verità sui test dell'antidoto (Di domenica 6 settembre 2020) La dichiarazione è passata sottotraccia. Molti l'hanno censurata. La stampa filogovernativa, così attenta a riportare il bollettino dei morti e dei contagiati, puntuale nel riferire le previsioni catastrofiche dei virologi asserviti a Palazzo Chigi, ha ignorato quanto detto da Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale "Spallanzani" di Roma, centro di riferimento per la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid. «In Italia, al di là di quello che si dice, non c'è questa catastrofe, non abbiamo tutti questi pazienti e tutti questi malati, dunque la seconda e terza fase di sperimentazione la faremo in un altro Paese, penso al Sud America, dove invece il virus è in una fase di crescita». Il messaggio è inequivocabile: in Italia, fortunatamente, non ci sono abbastanza malati ... Leggi su liberoquotidiano

La dichiarazione è passata sottotraccia. Molti l'hanno censurata. La stampa filogovernativa, così attenta a riportare il bollettino dei morti e dei contagiati, puntuale nel riferire le previsioni cata ...

La dichiarazione è passata sottotraccia. Molti l'hanno censurata. La stampa filogovernativa, così attenta a riportare il bollettino dei morti e dei contagiati, puntuale nel riferire le previsioni cata ...