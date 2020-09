Rotolo di sfoglia con speck porcini rucola e scamorza (Di domenica 6 settembre 2020) Il è una ricetta originale e veramente sfiziosa da preparare per le cene o i pranzi estivi, ma anche da utilizzare per cene o aperitivi a buffet. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 Rotolo di sfoglia rettangolare120 g di speck120 g di scamorza a fette70 g di porcini surgelati (20 g di porcini secchi)15 g di rucola1 spicchio d’aglio2 cucchiai di olio evo1 pizzico di sale fino1 tuorlo d’uovoPer prima cosa per preparare il iniziate reidratando i funghi porcini se usate quelli secchi: metteteli in acqua due ore prima. Una volta che si saranno reidratati, lavateli con acqua fredda corrente e infine strizzateli bene e poi tagliateli con le forbici. Se invece utilizzate ... Leggi su termometropolitico

