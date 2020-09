Pieces of a Woman, Vanessa Kirby: ”Ho scelto un ruolo difficile, che mi fa paura" (Di domenica 6 settembre 2020) L'incontro con Vanessa Kirby e il cast di Pieces of a Woman, la storia di una donna che deve riprendersi da un terribile lutto, presentata a Venezia 2020. Una storia drammatica ed estremamente toccante. Una donna costretta a ricostruire la propria vita dopo un evento così devastante da cambiarla completamente. Martha e Sean sono una giovane coppia che sta per dare alla luce la loro prima figlia, quando però, forse a causa di un ostetrica inesperta forse semplicemente per una terribile sfortuna, la neonata viene a mancare i due saranno costretti a ricostruire le loro vite, pezzo dopo pezzo. Pieces of a Woman, presentato in Concorso a Venezia 2020, è un film che racconta temi universali, come la maternità e il difficile superamento di un lutto, ... Leggi su movieplayer

Paio83 : RT @lostincinema_it: La nostra recensione da #Venezia77 di #PiecesOfAWoman con #VanessaKirby e #ShiaLaBeouf - lostincinema_it : La nostra recensione da #Venezia77 di #PiecesOfAWoman con #VanessaKirby e #ShiaLaBeouf - tuttoteKit : Recensione Pieces of a Woman: quante facce ha il dolore? #KornélMundruczó #PiecesOfAWoman #ShiaLaBeouf… - DavideStanzi : #PiecesofaWoman: alla scoperta del cinema di #KornélMundruczó - criticimaschi : Premio Empatia 2020 (Attenzione: contiene spoiler di Pieces of a Woman) -