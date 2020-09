Papu Gomez, niente birra nel weekend… sua moglie non vuole (Di domenica 6 settembre 2020) Papu Gomez, niente birra nel weekend... sua moglie non vuole. Simpatico filmato social pubblicato dal numero 10 dell'Atalanta che si è divertito con sua moglie Linda che lo ha fulminato con lo sguardo al momento di prendere un bevanda dal frigo... Papu Gomez, niente birra nel weekend… sua moglie non vuole ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

TuttoMercatoWeb : TMW - Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione - pisto_gol : L’Uefa ha stilato la lista dei 23 migliori giocatori della Champions League 2019/20. L’unico giocatore della serieA… - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: Sorpresa #Atalanta ??? Il Papu #Gomez potrebbe partire ?? Ecco l'offerta dall'#ArabiaSaudita ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calci… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: Sorpresa #Atalanta ??? Il Papu #Gomez potrebbe partire ?? Ecco l'offerta dall'#ArabiaSaudita ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calci… - LuigiBevilacq17 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez TMW - Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione TUTTO mercato WEB Atalanta, attesa per il rientro dei nazionali. La nuova stagione si avvicina

Un mini ritiro a due volti quello dell’Atalanta 2020/21: se da una parte il calciomercato sta portando grandissime soddisfazioni dopo gli arrivi di Miranchuk e Romero (con Karsdorp in dirittura di arr ...

Maglie Atalanta 2020/2021: ecco i tre kit completi – FOTO

L’Atalanta ha presentato tramite i social i tre kit di gara che la squadra di Gasperini utilizzerà per la stagione 2020/2021 L‘Atalanta ha presentato sui propri canali social i tre kit di gara che i n ...

Un mini ritiro a due volti quello dell’Atalanta 2020/21: se da una parte il calciomercato sta portando grandissime soddisfazioni dopo gli arrivi di Miranchuk e Romero (con Karsdorp in dirittura di arr ...L’Atalanta ha presentato tramite i social i tre kit di gara che la squadra di Gasperini utilizzerà per la stagione 2020/2021 L‘Atalanta ha presentato sui propri canali social i tre kit di gara che i n ...