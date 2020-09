Pagelle F1, GP Italia Monza 2020: Gasly fa la storia, errore Hamilton. Disastro Ferrari (Di domenica 6 settembre 2020) Le Pagelle del Gran Premio d’Italia, valevole per l’ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Monza la vittoria a sorpresa finisce nelle mani di Pierre Gasly dopo una gara pazza. Prima vittoria in carriera per il pilota francese. Niente da fare per la Ferrari, costretta al ritiro sia con Leclerc che con Vettel. La Mercedes raccoglie un quinto posto con Bottas. Hamilton invece è settimo. LE Pagelle DELLA GARA Pierre Gasly 10 Storica prima vittoria del francese che non sbaglia nulla nella seconda partenza e mette la firma con la sua Alpha Tauri. Carlos Sainz 9 In lacrime dopo il secondo posto: ci prova fino all’ultima curva ma è impossibile superare Gasly. ... Leggi su sportface

leggoit : Formula 1, le pagelle del Gp d'Italia a #Monza: #Ferrari disastrose - InfoLifearth : RT @RollingStoneita: Una mosca è protagonista del film fuori concorso (‘Mandibules’: segnatevi il titolo) che meritava la gara. Tra Favino… - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: Una mosca è protagonista del film fuori concorso (‘Mandibules’: segnatevi il titolo) che meritava la gara. Tra Favino… - RollingStoneita : Una mosca è protagonista del film fuori concorso (‘Mandibules’: segnatevi il titolo) che meritava la gara. Tra Favi… - fachetti3333 : Italia-Bosnia, le pagelle di CM: Barella è devastante, Belotti il peggiore. Male Chiesa, Dzeko sa fare tutto -