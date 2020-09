Ovalle. Scossa di terremoto di magnitudo 6.5 (Di domenica 6 settembre 2020) La terra ha tremato in Cile. Una Scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata sulla costa centrale del paese sudamericano. In base ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell’agenzia di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro all’incirca a 20 km di profondità ed epicentro a 45 km a nord ovest di Ovalle. Attualmente non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. Leggi su laprimapagina

