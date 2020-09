Nell’inferno di Birmingham, la “città dei coltelli” del Regno Unito (Di domenica 6 settembre 2020) L’allarme è arrivato poco dopo la mezzanotte. La polizia si è subito precipitata nel centro di Birmingham, in Inghilterra, dove era da poco andato in scena un accoltellamento. Niente di cui preoccuparsi, avranno pensato gli agenti del posto, abituati a fare i conti con episodi simili. D’altronde, nella seconda città per popolazione del Regno Unito … Nell’inferno di Birmingham, la “città dei coltelli” del Regno Unito InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Nell’inferno Birmingham