NBA Playoff 2020: il tabellone completo e gli accoppiamenti (Di lunedì 7 settembre 2020) Terminata la regular season più lunga della storia dell’NBA, è tempo di Playoff: il periodo più importante dell’anno dal punto di vista cestistico è per forza di cose slittato tra agosto e ottobre con relativi scontri per raggiungere alle agognate Finals: si parte il 17 agosto, con l’inizio del primo turno. Tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con una lista dove saranno presenti i nomi di tutte le squadre matematicamente qualificate ai Playoff e che potranno continuare il cammino nella propria Conference di appartenenza nel tentativo di arrivare sempre più avanti. TUTTI I RISULTATI Ecco tutte le franchigie attualmente qualificate: EASTERN ... Leggi su sportface

