Muriqi alla Lazio, lunedì le visite mediche: le cifre dell’affare (Di domenica 6 settembre 2020) Vedat Muriqi può di fatto considerarsi un nuovo attaccante della Lazio. Come anticipato già da diversi giorni dalla redazione di ‘CalcioWeb’, il kosovaro diventerà un rinforzo importante per il pacchetto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Muriqi arriva per 17,5 milioni di euro più 1,5 di bonus (e il 5% della eventuale futura rivendita) al club turco. Già lunedì Muriqi dovrebbe essere a Roma per fare le visite mediche e firmare il contratto. Chi è Vedat Muriqi, l’attaccante ad un passo dalla Lazio: dalla guerra in Kosovo alla bambina in arrivo FOTOL'articolo Muriqi alla ... Leggi su calcioweb.eu

