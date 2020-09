Milano: allerta meteo ‘gialla’ per temporali forti in arrivo (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 set. (Adnkronos) – allerta gialla, e quindi di ordinaria criticità, per temporali forti in arrivo a Milano. Ad emetterla il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Le piogge dovrebbero arrivare stasera, intorno alle 21. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro operativo comunale per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici per l’eventuale attivazione del piano di emergenza.L'articolo Milano: allerta meteo ‘gialla’ per temporali forti in arrivo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

