Messi, altra ‘spaccatura’ al Barcellona: deluso dai compagni perché… (Di domenica 6 settembre 2020) Lionel Messi lasciato solo al Barcellona. Si potrebbe sintetizzare così la situazione della Pulce in blaugrana. Prigioniero di un amore incondizionato verso la maglia, ma allo stesso tempo in manette per un contratto e una clausola difficilmente risolvibili.Adesso, però, anche a livello di squadra, l'argentino si sentirebbe solo e deluso, persino dai compagni.Messi deluso da mancanza di messaggi dalla squadracaption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="577" Messi (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da El Transistor di Onda Cero, Messi sarebbe rimasto profondamente deluso dai compagni di squadra. Il motivo? La mancanza di sostegno, non tanto pubblica, quanto privata. Dall'assenza di ... Leggi su itasportpress

