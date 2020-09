Marco Gervasoni, insulti sessisti a Elly Schlein: 'Ma che è, un uomo?' (Di domenica 6 settembre 2020) A volte ritornano, più disgustosi di prima: è il caso di Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all'Università degli studi del Molise ed ex docente della Luiss, diventato ... Leggi su globalist

NicolaPorro : “Il #Tg1, cioè l’organo di informazione pubblica più seguito dagli italiani, trasformato in un cinegiornale di regi… - carlogubi : Il problema non è il sessismo, la vigliaccheria, la cattiveria o la miseria umana che esprime @marco_gervasoni. Il… - carlogubi : @marco_gervasoni Lei è una donna, e tu sei una persona che in un paese civile verrebbe tenuta alla larga da qualsia… - bettap13 : RT @ldibartolomei: Mi dispiace chiedere un rt ma pare che @marco_gervasoni - che pure non ha problemi ad etichettare gli altri ritratti in… - Maria15112786 : @CScrotone @marco_gervasoni @MrGavoni Sicuramente non offenderebbe come questo poverello che la mette sull’offesa estetica -

A volte ritornano, più disgustosi di prima: è il caso di Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all'Università degli studi del Molise ed ex docente della Luiss, diventato tristemen ...

"Ma che è, n'omo?". È questo il commento sessista di Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all'Università degli studi del Molise, nei confronti di Elly Schlein, vicepresidente del ...

