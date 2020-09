Lamorgese sui migranti: 'Non possiamo certo fermare i barchini affondandoli' (Di domenica 6 settembre 2020) Parole abbastanza ovvie, che tra l'altro sgomberano il campo dal falso discorso delle Ong così caro all'estremista di destra che è stato al Viminale prima di lei. "Gli sbarchi, i migranti, ndr, non ... Leggi su globalist

ladyonorato : Oggi #Lamorgese si sveglia e protesta perché #leuropa non collabora sui #migranti... e fra 30gg mandano a processo… - AMorelliMilano : #Conte e #Lamorgese schierano altre 3 navi quarantena. Delle prime 2 conosciamo già i costi: spenderemo oltre 4 mil… - ilfoglio_it : “La redistribuzione dei migranti diventi obbligatoria, non volontaria. Il Mes per le spese sanitarie? È anche un te… - NewsMondo1 : Forum Ambrosetti, Lamorgese sui migranti: ‘Non possiamo affondare i barchini per fermarli’ - CaressaGiovanni : Lamorgese sui migranti: 'Non possiamo certo fermare i barchini affondandoli' -