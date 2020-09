Infortunio Ronaldo, messaggio ai tifosi sulle sue condizioni (Di domenica 6 settembre 2020) Infortunio Ronaldo – Cristiano Ronaldo si è allenato e sembra aver smaltito l’infezione al dito del piede che lo ha tenuto fermo per il match di ieri vinto contro la Croazia. I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo e, molto probabilmente, potranno osservarlo nella prossima partita in programma contro la Svezia. Juventus: aggiornamento di Ronaldo sull’Infortunio “Sono felice di essere tornato”. Ha scritto sul proprio profilo Instagram nella didascalia della foto che lo ritrae con la palla al piede. Leggi anche:Pirlo Juventus, Zenga: “Non ha mai allenato? Chi se ne frega!” Buone notizie anche per la Juventus, apparsa molto preoccupata in vista della prima partita di campionato che giocherà contro il Crotone tra ... Leggi su juvedipendenza

