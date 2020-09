GP Monza 2020, vince Gasly davanti a Sainz! (Di domenica 6 settembre 2020) GP Monza 2020 – Clamoroso a Monza! Pierre Gasly vince un caotico, folle e pazzo GP d’Italia. Il francese è stato autore di una favolosa seconda parte di gara. Onore al merito ad un favoloso Carlos Sainz, che ci ha provato fino all’ultima curva. Sul podio sale anche Lance Stroll autore di una gara solida. Quarto Lando Norris, molto vivace nelle prime fasi di gara. Quinto un abulico Valtteri Bottas, autore di un primo giro da horror ed incapace di sorpassare prima Ricciardo e poi Norris nelle varie fasi di gara. La Mercedes del finlandese ha accusato gravi problemi in modalità “overtake”. Dietro di lui Ricciardo in sesta posizione, Hamilton in settima autore di un autorevole rimonta dopo la penalità. Chiudono la top ten Ocon, Kvjat e Perez. Male le ... Leggi su sport.periodicodaily

